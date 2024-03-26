Крымский мост сейчас не используют для поставок оружия, можем полностью уничтожить — Малюк

Василий Малюк (Фото: скриншот с видео)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк заявил, что Россия не использует Крымский мост для военной логистики после ударов по переправе. Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.

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По его словам, в свое время президент Владимир Зеленский дал задачу перерезать логистику россиян на том направлении, после чего были проведены две успешные операции.

"Сейчас вы должны понимать, что они его не используют для поставки оружия, средств поражения и так далее. До успешных наших поражений за сутки там проходили от 42 до 46 поездов, возивших оружие и боеприпасы. Сегодня там в сутки идет четыре-пять. Четыре – это пассажиропоток, один из них – это товары общего потребления. То есть враг вообще не использует сегодня мост для снабжения оружием и средствами поражения", — сказал Малюк.

Он отметил, что враг работает над восстановлением Крымского моста, где повреждены опоры, — после этого, возможно, РФ сможет снова запускать военные грузы.

"Тогда мы в очередной раз скажем им "привет". Всему свое время. У СБУ есть потенциал полностью уничтожить Керченский мост", — заявил глава СБУ.

Украина уже дважды наносила удары по Крымскому мосту. 17 июля 2023 года власти РФ заявили об атаке двумя украинскими аквадронами. Это была спецоперация СБУ и ВМС.

Впоследствии вышел документальный фильм об этой атаке на Крымский мост. Второй раз мост был поврежден 8 октября 2022 года. Тогда произошел подрыв грузовика, после чего вспыхнули топливные цистерны поезда, следовавшего по железнодорожной части моста. Несколько секций автодороги упали в воду. 8 июля 2023 года Минобороны признало, что это сделала Украина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что врагов ожидают новые сюрпризы, и призвал гражданских не пользоваться незаконно построенным россиянами Крымским мостом.

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