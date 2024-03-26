Кримський міст зараз не використовують для постачання зброї, можемо повністю його знищити — Малюк

Василь Малюк (Фото: скриншот з відео)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі. Про це він повідомив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, свого часу президент Володимир Зеленський дав завдання перерізати логістику росіян на тому напрямку, після чого було проведено дві успішні операції.

"Зараз ви повинні розуміти, що вони її не використовують для постачання зброї, засобів ураження і так далі. До успішних наших уражень за добу там проходили від 42 до 46 поїздів, які возили зброю та боєприпаси. Сьогодні там за добу йде чотири-п'ять. Чотири – це пасажиропотік, один із них – це товари загального споживання. Тобто ворог взагалі не використовує сьогодні міст для постачання зброї та засобів ураження", — сказав Малюк.

Він зазначив, що ворог працює над відновленням Кримського мосту, де пошкоджено опори, — після цього, можливо, РФ зможе знову запускати військові вантажі.

"Тоді ми вчергове скажемо їм "привіт". Усьому свій час. СБУ має потенціал повністю знищити Керченський міст", — заявив голова СБУ.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

Згодом вийшов документальний фільм про цю атаку на Кримський міст. Вдруге міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував залізничною частиною мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи, і закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом.

Читайте також: Буданов: Кримському мосту треба закінчувати своє існування, для Путіна – не трагедія