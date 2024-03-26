Малюка заочно заарештував "суд" у Москві за Кримський міст. Він відповів: Чекаємо Гаагу для Путіна

Малюк заявив, що його, як і всіх українців, цікавить лише суд над диктатором Володимиром Путіним

Василь Малюк (Фото: Офіс генпрокурора)

Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка. Той заявив, що чекає на трибунал над диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

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За його словами, рішення "суддів", які контролює Кремль, не мають жодного значення.

Він зазначив, що його, як і всіх українців, цікавить лише суд над Путіним.

"Робимо все, що від нас залежить, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", – заявив Малюк.

Генерала звинуватили в "тероризмі" за операцію з підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року.

Раніше глава СБУ сказав, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі.

Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.

Згодом вийшов документальний фільм про цю атаку на Кримський міст. Перший раз міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи, і закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом.

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