Малюка заочно заарештував "суд" у Москві за Кримський міст. Він відповів: Чекаємо Гаагу для Путіна
Басманний суд Москви заочно заарештував голову Служби безпеки України Василя Малюка. Той заявив, що чекає на трибунал над диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.
За його словами, рішення "суддів", які контролює Кремль, не мають жодного значення.
Він зазначив, що його, як і всіх українців, цікавить лише суд над Путіним.
"Робимо все, що від нас залежить, щоб побачити цього воєнного злочинця на лаві суду Гааги якнайшвидше", – заявив Малюк.
Генерала звинуватили в "тероризмі" за операцію з підриву Кримського мосту у жовтні 2022 року.
Раніше глава СБУ сказав, що Росія не використовує Кримський міст для військової логістики після ударів по переправі.
- Україна вже двічі завдавала ударів по Кримському мосту. 17 липня 2023 року влада РФ заявила про атаку двома українськими аквадронами. Це була спецоперація СБУ та ВМС.
- Згодом вийшов документальний фільм про цю атаку на Кримський міст. Перший раз міст було пошкоджено 8 жовтня 2022 року. Тоді стався підрив вантажівки, після чого спалахнули паливні цистерни поїзда, що прямував по залізничній частині мосту. Декілька секцій автодороги впали у воду. 8 липня 2023 року Міноборони визнало, що це зробила Україна.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що на ворогів очікують нові сюрпризи, і закликав цивільних не користуватися незаконно побудованим росіянами Кримським мостом.
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