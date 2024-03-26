"Был контрольный выстрел в голову". Малюк раскрыл детали ликвидации коллаборанта Кивы

Малюк заявил, что СБУ не будет никоим образом признавать причастность к этим акциям

Василий Малюк (Фото: ОП)

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк раскрыл детали ликвидации коллаборациониста Ильи Кивы в российском Подмосковье в декабре 2023 года. Об этом он сообщил в интервью в эфире национального телемарафона.

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По его словам, вопрос о причастности СБУ "задан по адресу, но служба никоим образом не будет признавать этого".

Он отметил, что Кива был осужденным государственным изменником, который длительное время работал на россиян.

Малюк заявил, что тот собирал и передавал информацию Москве, а потом выехал в Россию, где продолжил работать как один из "говорящих голов" Федеральной службы безопасности РФ для проведения информационных операций Украине.

Также Кива курировал ряд агентов Кремля в Украине и занимался подготовкой диверсий.

"Оружие калибра 19, короткое, нарезное. Сработали в районах грудной клетки с последующим контрольным выстрелом в голову и он остался навсегда рядом с местом проживания в Подмосковье", — сказал глава СБУ.

6 декабря 2023 года Кива был найден мертвым в Подмосковье. Его труп нашли лежащим на животе в снегу в деревне Супонево под Москвой, на территории отеля "Величъ Кантри Клаб".

Он был убит двумя пулями, в него стреляли несколько раз.

Позже появились снимки и видео с места ликвидации Кивы.

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