"Був контрольний постріл у голову". Малюк розкрив деталі ліквідації колаборанта Киви

Малюк заявив, що СБУ жодним чином не визнаватиме причетність до цих акцій

Василь Малюк (Фото: ОП)

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розкрив деталі ліквідації колабораціоніста Іллі Киви у російському Підмосков'ї у грудні 2023 року. Про це він повідомив в інтерв’ю в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, питання про причетність СБУ "задано за адресою, але служба жодним чином не визнаватиме цього".

Він зазначив, що Кива був засудженим державним зрадником, який тривалий час працював на росіян.

Малюк заявив, що той збирав і передавав інформацію Москві, а потім виїхав до Росії, де продовжив працювати як одна з "говорячих голів" Федеральної служби безпеки РФ для проведення інформаційних операцій Україні.

Також Кива курував ряд агентів Кремля в Україні та займався підготовкою диверсій.

"Зброя калібру 19, коротка, нарізна. Спрацювали в районах грудної клітки з наступним контрольним пострілом у голову і він залишився назавжди поряд із місцем проживання в Підмосков'ї", – сказав глава СБУ.

6 грудня 2023 року Киву було знайдено мертвим у Підмосков'ї. Його труп знайшли лежачим на животі в снігу в селі Супонєво під Москвою, на території готелю "Велич Кантрі Клаб".

Він був убитий двома кулями, у нього стріляли кілька разів.

Пізніше з'явилися знімки та відео з місця ліквідації Киви.

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