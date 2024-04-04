13 загиблих і 64 поранених. Навідник російської ракети на піцерію в Краматорську отримав довічне

Фото: Донецька обласна прокуратура

Суд визнав винним жителя Краматорська, який навів російську ракету на піцерію "RIA PIZZA" в червні 2023 року, внаслідок чого загинули 13 людей. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. Співрозмовник LIGA.net у правоохоронних органах повідомив, що засудженого звати Володимир Синельник.

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Чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, мешканець Краматорська, який працював на газотранспортному підприємстві, був завербований представником держави-агресора.

27 червня 2023 року до нього вчергове звернувся "начальник відділення розвідки командування ВВ МВС ДНР". Він поставив перед так званим агентом завдання щодо перевірки інформації про наявність українських військових у піцерії "RIA PIZZA".

Чоловік погодився на пропозицію. У центрі міста він помітив на парковці автомобілі з військовими номерами та людей у військовій формі в закладі харчування. Чоловік записав два відео, які одразу надіслав співрозмовнику в Telegram.

Як зазначили в прокуратурі, за його наведенням армія РФ завдала удару з ракетного комплексу "Іскандер-М". Внаслідок атаки загинули 13 людей, ще 64 людини були поранені. Серед загиблих – чотири дитини.

Донецька обласна прокуратура

27 червня 2023 року російські окупанти завдали ракетного удару по кафе в центрі Краматорська, там було велике скупчення людей.

28 червня СБУ заявила, що затримала чоловіка, який коригував російський ракетний удар по кафе у центрі Краматорська.

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