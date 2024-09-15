Буданов: РФ збільшила виробництва засобів ураження – КАБів та Іскандерів, в іншому без змін

Кирило Буданов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Росіяни збільшили виробництво засобів ураження – "у кілька разів" роблять більше керованих авіабомб, а також "значно просунулися у кількості виробництва" ракет "Іскандер-М", але в інших озброєннях ситуація сильно не змінилася. Про це повідомив начальник воєнної розвідки Кирило Буданов під час конференції Ялтинської європейської стратегії (YES).

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"Щодо військової компоненти, давайте так, ситуація сильно не змінилася. Все, що можна було вичерпати, вони вже, в принципі, вичерпали. Я маю на увазі радянські запаси: за ці роки це вже все утилізовано. Все, що стосується нового виробництва, за деякими номенклатурами вони насправді вийшли на серйозний рівень. Але це не такий широкий спектр, як багатьом здається", – заявив він.

Наприклад, новітніх винищувачів Су-57 росіяни планують (не факт, що зроблять) виготовити 12 за 2024 рік, а танків Т-90М 149 одиниць, що за обсягів техніки у зоні бойових дій – "ніщо", пояснив Буданов.

Він зазначив, що така ж ситуація з багатьох російських номенклатур, але інша ситуація з виробництвом засобів ураження – і в цьому окупанти просунулися.

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Начальник ГУР заявив, що росіяни "значно просунулися у кількості виробництва" балістичних ракет "Іскандер-М" – разом з тим на виробництві інших ракет загарбники "значно менше акцентували свою увагу".

Тому, пояснив Буданов, зараз видно масове використання окупантами саме "Іскандерів-М".

"Величезною проблемою" очільник розвідки назвав російські керовані авіабомби, виробництво яких загарбники збільшили "у кілька разів".

"І це є величезна проблема для лінії фронту, бо це все озброєння, що діє на тактичній глибині. Тобто його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення і поряд із нею", – підсумував він.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що за минулий тиждень РФ застосувала проти України близько 30 ракет різних типів, понад 800 керованих авіаційних бомб і майже 300 дронів.

Буданов вважає, що у 2025 році на росіян очікують фінансово-економічні проблеми та недобір в армію.

Увечері 14 вересня російські військові завдали ракетного удару по Одеському району, через атаку загинуло подружжя, є постраждала. Попередньо, РФ використала ракету з касетною бойовою частиною.

У ніч проти 15 вересня росіяни атакували двома "Іскандерами-М" і керованою авіаракетою Х-59 – останню вдалося збити Силам оборони, а також знищити 10 із 14 "шахедів".

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