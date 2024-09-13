Росіяни вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині – є руйнування

Попередньо, обійшлося без постраждалих, є руйнування

Фото: Сумьска ОВА

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування. Про це повідомила обладміністрація.

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У п'ятничний ранок окупанти вдарили по Охтирці КАБом – зафіксовано один вибух.

За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.

Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.

Мапа: Deepstate

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Росіяни регулярно атакують Сумську область. Так, у ніч проти 8 вересня окупанти завдали авіаційного удару по місту Суми – загинули дві людини, ще четверо, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

У ніч проти 12 вересня російська армія атакувала Конотоп у Сумській області "шахедами" й авіацією. Є постраждалі та руйнування в центрі міста, виникли проблеми з водою та енергетикою.

Росіяни вдарили, попередньо, двома авіабомбами по цивільній інфраструктурі селища Ямпіль на Сумщині – через атаку загинула жінка.

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