Росіяни вдарили КАБом по Охтирці на Сумщині – є руйнування
Фото: Сумьска ОВА

Вранці 13 вересня росіяни здійснили авіаудар по Охтирці на Сумщині – били керованою авіабомбою, є руйнування. Про це повідомила обладміністрація.

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У п'ятничний ранок окупанти вдарили по Охтирці КАБом – зафіксовано один вибух.

За попередніми даними, постраждалих немає, через обстріл пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, господарчі споруди, автомобілі та будівлі підприємства.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби, наслідки російської атаки уточнюються.

Охтирка – місто на півдні Сумської області у близько 40 км від російсько-українського кордону.

Мапа: Deepstate
Мапа: Deepstate

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