Россияне ударили КАБом по Ахтырке в Сумской области – есть разрушение

Предварительно обошлось без пострадавших, есть разрушения

Фото: Сумская ОВА

Утром 13 сентября россияне совершили авиаудар по Ахтырке в Сумской области – били управляемой авиабомбой, есть разрушение. Об этом сообщила обладминистрация.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

В пятничное утро оккупанты ударили по Ахтырке КАБом – зафиксирован один взрыв.

По предварительным данным, пострадавших нет, из-за обстрелов повреждены многоэтажный жилой дом, хозяйственные постройки, автомобили и здания предприятия.

На месте работают аварийно-спасательные службы, последствия российской атаки уточняются.

Ахтырка – город на юге Сумской области в около 40 км от российско-украинской границы.

Карта: Deepstate

Читайте также: В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из Глухова, Свесы и Эсмани – карта

Россияне регулярно атакуют Сумскую область. Так, в ночь на 8 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы – погибли два человека, еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения.

В ночь на 12 сентября российская армия атаковала Конотоп в Сумской области "шахедами" и авиацией. Есть пострадавшие и разрушения в центре города, возникли проблемы с водой и энергетикой.

Россияне ударили, предварительно, двумя авиабомбами по гражданской инфраструктуре поселка Ямполь в Сумской области – из-за атаки погибла женщина.

Читайте также: "Единственный выход – эвакуация". РФ дважды ударила по транспортной инфраструктуре Покровска – фото