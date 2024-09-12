Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины, предварительно, двумя авиабомбами
Россияне ударили, предварительно, двумя авиабомбами по гражданской инфраструктуре поселка Ямполь в Сумской области – из-за атаки погибла женщина. Об этом сообщила областная прокуратура.
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По данным правоохранителей, 12 сентября около 15:40 россияне предварительно сбросили два КАБа на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.
Из-за атаки погибла 41-летняя женщина, находившаяся на территории собственного домовладения, отмечает облпрокуратура.
Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.
Ямполь находится на севере Сумской области в около 20 км от российско-украинской границы:
- После начала Курской операции глава Сумской ОВА сообщил, что уменьшилось количество российских обстрелов области из ствольного оружия и количество жертв. В то же время россияне продолжают бить по области другим вооружением.
- Вечером 31 августа войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по колонне зерновозов в Сумской области, один человек погиб.
- 1 сентября в Сумах россияне нанесли удар по помещению учебного заведения, где расположен центр социально-психологической реабилитации детей и детский дом.
- 6 сентября россияне ударили по Краснополью Сумского района: погибла женщина, среди пятерых раненых двое детей.
- В ночь на 8 сентября оккупанты нанесли авиационный удар по городу Сумы – погибли два человека, еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения.
- 9 сентября в Сумской области в Шосткинском районе была объявлена обязательная эвакуация из трех населенных пунктов – Глухова, Свесы и Эсмани.
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