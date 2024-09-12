Россияне ударили по гражданской инфраструктуре Сумщины, предварительно, двумя авиабомбами

Фото: Сумская областная прокуратура

Россияне ударили, предварительно, двумя авиабомбами по гражданской инфраструктуре поселка Ямполь в Сумской области – из-за атаки погибла женщина. Об этом сообщила областная прокуратура.

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По данным правоохранителей, 12 сентября около 15:40 россияне предварительно сбросили два КАБа на гражданскую инфраструктуру Ямполя Шосткинского района.

Из-за атаки погибла 41-летняя женщина, находившаяся на территории собственного домовладения, отмечает облпрокуратура.

Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством. Максимальное наказание – пожизненное заключение.

Фото: Сумская облпрокуратура

Ямполь находится на севере Сумской области в около 20 км от российско-украинской границы:

Карта: Deepstate

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