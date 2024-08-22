После начала Курской операции уменьшилось количество обстрелов Сумщины – ОВА

Это позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода

Владимир Артюх, Владимир Зеленский и Александр Сырский (Фото: ОП)

После начала Курской операции уменьшилось количество российских обстрелов Сумщины по ствольному оружию и количество жертв. Об этом сообщил начальник обладминистрации Владимир Артюх, передает Офис президента.

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В Сумской области состоялось совещание с участием президента Владимира Зеленского, главнокомандующего Александром Сырским.

Артюх рассказал о ситуации в области после начала Курской операции – в частности, об уменьшении российских обстрелов из ствольного оружия и жертв среди гражданских жителей.

В свою очередь это позволило безопаснее восстанавливать энергетическую инфраструктуру и готовить ее к началу отопительного периода, передает ОП.

Также во время заседания Сырский сообщил, что украинские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области РФ и пополнили обменный фонд.

20 августа глава МВД заявил, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.

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