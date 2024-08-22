Курская область. ВСУ взяли еще один населенный пункт и пополнили обменный фонд – Сырский
Украинские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области и пополнили обменный фонд. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский президенту Владимиру Зеленскому во время совещания в Сумской области, сообщил Офис главы государства.
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Президент вместе с командой посетил приграничье Сумской области и провел совещание с Сырским и начальником обладминистрации Владимиром Артюхом.
Главком ВСУ доложил об оперативной обстановке в районах активных действий на Курщине и на всем фронте: в Харьковской, Донецкой областях и на юге отдельно военный проинформировал о ключевых участках фронта.
Так, Сырский сообщил о шагах командования для обороны на Торецком и Покровском направлениях, на которых оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия.
В определенных районах Курской области украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт и пополнили обменный фонд, а также главком доложил о налаживании деятельности украинской военной комендатуры в России.
Также во время совещания обсуждалась координация между войском, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в приграничных районах – в том числе для организации гуманитарных конвоев в контролируемые Украиной районы Курской области.
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- 15 августа Украина создала первую военную комендатуру в Курской области.
- 20 августа главком ВСУ Сырский сообщил, что Украина контролирует в Курской области территорию площадью 1263 квадратных километра и 93 населенных пункта и показал соответствующую карту.
- Глава МВД сообщил, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность на контролируемых Украиной территориях Курской области. Также он заявил, что в дальнейшем из Сумской области необходимо эвакуировать 45 000 человек, это не срочная эвакуация.
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