Курская область. ВСУ взяли еще один населенный пункт и пополнили обменный фонд – Сырский

В Сумской области прошло совещание президента с главкомом и начальником ОВА

Владимир Зеленский и Александр Сырский (Скриншот с видео)

Украинские силы взяли под контроль еще один населенный пункт в Курской области и пополнили обменный фонд. Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский президенту Владимиру Зеленскому во время совещания в Сумской области, сообщил Офис главы государства.

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Президент вместе с командой посетил приграничье Сумской области и провел совещание с Сырским и начальником обладминистрации Владимиром Артюхом.

Главком ВСУ доложил об оперативной обстановке в районах активных действий на Курщине и на всем фронте: в Харьковской, Донецкой областях и на юге отдельно военный проинформировал о ключевых участках фронта.

Так, Сырский сообщил о шагах командования для обороны на Торецком и Покровском направлениях, на которых оккупанты продолжают сосредоточивать основные усилия.

В определенных районах Курской области украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт и пополнили обменный фонд, а также главком доложил о налаживании деятельности украинской военной комендатуры в России.

Также во время совещания обсуждалась координация между войском, полицией и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в приграничных районах – в том числе для организации гуманитарных конвоев в контролируемые Украиной районы Курской области.

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