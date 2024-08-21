Украинские защитники нанесли удары высокоточными бомбами по российским военным в Курской области, которые стали активно использовать гражданские объекты. Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

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Он отметил, что после того, как российские власти объявили об эвакуации гражданских из приграничья, военные РФ стали активно занимать гражданские объекты в населенных пунктах, чтобы вести оборонные действия.

"Мы все видим, мы все знаем. Наши высокоточные бомбы достанут вас всюду!", – заметил Олещук.

Командующий поблагодарил пилотов тактической авиации Воздушных Сил за результативные удары по местам сосредоточения россиян, их технике и позициям.

16 августа Олещук заявил, что украинские лётчики смогли уничтожить один из российских мостов на Курском направлении.

20 августа командующий ПС показал видео удара по подземному пункту управления россиян в Курской области управляемой авиабомбой AASM Hammer.

21 августа Силы специальных операций ВСУ показали поражение понтонных переправ россиян в Курской области.

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