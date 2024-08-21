Українські захисники завдали ударів високоточними бомбами по російських військових у Курській області, котрі стали активно використовувати цивільні об'єкти. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Він зазначив, що після того, як російська влада оголосила про евакуацію цивільних з прикордоння, військові РФ стали активно займати цивільні об'єкти у населених пунктах, аби вести оборонні дії.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!", – зауважив Олещук.

Командувач подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за результативні удари по місцях зосередження росіян, їх техніці та позиціях.

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