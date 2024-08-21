Повітряні сили уразили у Курській області росіян, що обороняються в цивільних об'єктах – відео
Українські захисники завдали ударів високоточними бомбами по російських військових у Курській області, котрі стали активно використовувати цивільні об'єкти. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
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Він зазначив, що після того, як російська влада оголосила про евакуацію цивільних з прикордоння, військові РФ стали активно займати цивільні об'єкти у населених пунктах, аби вести оборонні дії.
"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!", – зауважив Олещук.
Командувач подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за результативні удари по місцях зосередження росіян, їх техніці та позиціях.
- 16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.
- 20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.
- 21 серпня Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.
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