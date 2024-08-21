Українські захисники завдали ударів високоточними бомбами по російських військових у Курській області, котрі стали активно використовувати цивільні об'єкти. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

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Він зазначив, що після того, як російська влада оголосила про евакуацію цивільних з прикордоння, військові РФ стали активно займати цивільні об'єкти у населених пунктах, аби вести оборонні дії.

"Ми все бачимо, ми все знаємо. Наші високоточні бомби дістануть вас усюди!", – зауважив Олещук.

Командувач подякував пілотам тактичної авіації Повітряних Сил за результативні удари по місцях зосередження росіян, їх техніці та позиціях.

16 серпня Олещук заявив, що українські льотчики змогли знищити один із російських мостів на Курському напрямку.

20 серпня командувач ПС показав відео удару по підземному пункту управління росіян у Курській області керованою авіабомбою AASM Hammer.

21 серпня Сили спеціальних операцій ЗСУ показали ураження понтонних переправ росіян у Курській області.

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