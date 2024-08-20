Сирський показав, яку територію у Курській області контролює Україна – мапа

Росіяни, зокрема, нарощують угруповання та переміщають війська з інших напрямків, повідомив головком ЗСУ

Олександр Сирський (Фото: Facebook головнокомандувача)

Україна контролює у Курській області територію площею 1263 квадратних кілометри та 93 населені пункти, повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Відповідну мапу він показав на Конгресі місцевих і регіональних влад, що було в ефірі телемарафону.

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Сирський повідомив, що на півночі України росіяни продовжують обстрілювати населені пункти у Сумській і Чернігівській областях, а також проводять збройні провокації та ведуть диверсійно-розвідувальну діяльність.

Аби створити зону безпеки, припинити обстріли з території РФ по цивільних об'єктах на Сумщині та випередити окупантів, українські угрупування "ведуть наступальну оборону" на Курському напрямку, заявив головком ЗСУ.

За його даними, впродовж наступу на території Курської області українські сили просунулися на глибину оборони росіян від 28 до 35 км, а також заволодіти 1263 кв. км та взяли під контроль 92 населені пункти.

Натомість росіяни ведуть маневрову оборону, намагаються не допустити подальшого просування українських підрозділів углиб території РФ, а також нарощують угруповання та переміщають війська з інших напрямків, зазначив Сирський.

Головком додав, що подальші дії українських військ на цьому напрямку залежатимуть від розвитку оперативної ситуації.

Також Сирський показав мапу, на якій видно територію, котру українські сили контролюють у Курській області. Так, можна дізнатися, що ЗСУ просунулися до Коренівки (ще контролюється росіянами) на заході, північніше Шептуховки (контрольована РФ) та Спального на Сході (під українським контролем).

Від Шептуховки до Льгова (Курська АЕС) та траси Е38, що йде напряму до Курська, — 35 км по дорозі.

Скриншот з ефіру телемарафону

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15 серпня Україна створила першу військову комендатуру в Курській області. Загалом від початку операції на території регіону українські війська з боями просунулися на 35 км, взято під контроль понад 80 населених пунктів.

16 серпня Сирський повідомив, що ЗСУ просунулися в Курській області ще на один-три кілометри.

19 серпня президент Зеленський повідомив, що ЗСУ контролюють у Курській області 92 населені пункти.

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