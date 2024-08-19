Зеленський: ЗСУ не доводилося б входити у Курську область, якби був дозвіл на далекобійні удари

Реакція Путіна доводить, що "немає жодної раціональної причини" не дозволяти Україні завдавати далекобійних ударів по РФ, вважає президент

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Якби партнери зняли всі обмеження на застосування далекобійної зброї на території Росії, то українським військовим не потрібно було б заходити на територію РФ задля захисту прикордоння та знищення російських сил. Про це президент Володимир Зеленський повідомив на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

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"Якби партнери зняли всі наявні обмеження на застосування зброї на території Росії, то ми не потребували б фізичного заходу, зокрема на Курщину, заради захисту наших українських громадян у прикордонні та знищення російського потенціалу агресії. Але поки що ми не можемо застосовувати всю наявну в нас зброю та знищувати російських терористів там, де вони є", – заявив він.

Президент наголосив, що бази, аеродроми, логістика та інші військові об'єкти РФ, існування яких "дає змогу Путіну ухилятися від пошуку миру, є цілком справедливими цілями для Сил оборони".

Україні потрібна достатня далекобійність, щоб захищатися від російських ракет та керованих авіабомб, а також від перекидання військ і тиску загарбників на ключових напрямках фронту, зазначив Зеленський.

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Він вважає, що лише рішення партнерів дозволити завдавати далекобійних ударів по РФ відділяє Україну від зупинки просування російської армії на фронті.

"Зараз це ключове захисне рішення, яке повинне підтримати наших воїнів. І це стосується роботи передусім наших дипломатів, вас та інших представників України в Америці, у Великій Британії, у Франції, у Німеччині, а також у тих країнах, які здатні самі або впливаючи на партнерів розв’язати питання щодо далекобійності", – повідомив президент дипломатам.

Голова держави наголосив: реакція диктатора Путіна на операцію в Курській області доводить, що "немає жодної раціональної причини" не дозволяти Україні завдавати таких далекобійних ударів.

За його словами, ситуація у Донецькій області така, що подальше зволікання партнерів із цим рішенням фактично "стає чи не найбільш вагомою опорою російського наступального потенціалу".

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