Не через ескалацію: у США пояснили, чому не дозволяють бити ATACMS по Курській області – CNN

Раніше українські посадовці зверталися до США з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS

Курська область (Фото: EPA / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT)

США не дозволяють Україні використовувати надані американські далекобійні ракети ATACMS для атак по Курській області Росії. Союзники вважають: їх доцільніше застосовувати для ударів по тимчасово окупованому Криму. Про це повідомило видання CNN із посиланням на посадовців адміністрації США, які говорили на умовах анонімності.

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Посадовці зауважили, що Америка дотримується такої позиції не через острах ризику ескалації, а через недостатні запаси ATACMS для постачання в Україну.

Саме через це, наголосили співрозмовники журналістів, Вашингтон вважає, що їх краще використовувати для продовження атак по тимчасово окупованому Криму.

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Деякі посадовці також висловили занепокоєння, що Україна відправила частину своїх досвідчених військ до Курської області.

"З військового погляду, це вражає, але Україна залучає до операції досить досвідчені війська і не може дозволити собі втратити їх. Відволікання їх від лінії фронту дає Росії можливість скористатися перевагою і прорватися", – висловив таку думку анонімний співрозмовник журналістів.

9 серпня видання The Washington Post повідомило, що українські посадовці знову звернулися до США з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії.

16 серпня стало відомо, що Україна може використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії, зокрема йдеться про танки Leopard 2A4.

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