Не из-за эскалации: в США объяснили, почему не позволяют бить ATACMS по Курской области

Ранее украинские чиновники обращались в США с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS

Курская область (Фото: EPA / RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT)

США не разрешают Украине использовать предоставленные американские дальнобойные ракеты ATACMS для атак по Курской области России. Союзники считают, что их целесообразнее применять для ударов по временно оккупированному Крыму. Об этом сообщило издание CNN со ссылкой на чиновников администрации США, которые говорили на условиях анонимности.

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Чиновники отметили, что Америка придерживается такой позиции не из-за боязни риска эскалации, а вследствие недостаточных запасов ATACMS для поставок в Украину.

Именно поэтому, подчеркнули собеседники журналистов, Вашингтон считает, что их лучше использовать для продолжения атак по временно оккупированному Крыму.

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Некоторые чиновники также выразили обеспокоенность тем, что Украина отправила часть своих опытных войск в Курскую область.

"С военной точки зрения, это впечатляет, но Украина вовлекает в операцию достаточно опытные войска и не может позволить себе их потерять. Отвлечение их от линии фронта дает России возможность воспользоваться преимуществом и прорваться", – высказал такое мнение анонимный собеседник журналистов.

9 августа издание The Washington Post сообщило, что украинские чиновники снова обратились к США с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России.

16 августа стало известно, что Украина может использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России, в частности речь идет о танках Leopard 2A4.

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