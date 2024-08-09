WP: Киев просит Вашингтон разрешить бить ATACMS по РФ на фоне событий в Курской области

В случае одобрения Вашингтоном это позволило бы украинским силам удерживать часть территорий в Курской области, пишет издание

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

Украинские чиновники снова обратились к Соединенным Штатам с просьбой предоставить разрешение на использование ракет ATACMS для ударов по объектам на территории России. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на неназванного советника президента Владимира Зеленского.

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В материале говорится, что Курская наступательная операция оказала новое давление на российского диктатора Владимира Путина. А украинские официальные лица обратились в Вашингтон с просьбой разрешить им использовать американские ракеты большой дальности ATACMS для поражения российских аэродромов.

В случае одобрения Вашингтоном это позволило бы украинским силам удерживать часть территорий в Курской области в течение некоторого времени, подчеркнули журналисты.

"Это даст им необходимые рычаги для переговоров с Россией – вот в чем дело", — заявил в комментарии WP советник Зеленского.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области. Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

СПРАВКА ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км. ATACMS – американские баллистические ракеты наземного базирования. Они могут нести как отдельные боеголовки, так и кассетные заряды. Запуск производится с установок HIMARS или высокомобильных артиллерийских ракетных систем. В октябре 2023 года стало известно, что Украина получила от США старейшую и базовую версию ATACMS с кассетной боевой частью, которая бьет максимум на 165 км. Другие модификации с унитарной боеголовкой имеют дальность до 300 км, а экспериментальный вариант ракеты PRISM – до 500 км.

7 августа Кирби сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью. В то же время он подчеркнул, что Вашингтон не изменил свою политику относительно разрешения Украине использовать американское оружие "для борьбы с непосредственными угрозами через границу".

Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, но Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

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