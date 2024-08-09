Экс-спикер Генштаба о событиях в Курской области: Похоже на замысел Сырского

Когда разглашение информации об этой операции не будет представлять угрозу жизни военнослужащих – вот тогда о ней расскажут, сказал Селезнев

Александр Сырский (Фото: Telegram-аккаунт Сырского)

Бывший спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Владислав Селезнев считает, что события в Курской области России – в стиле главнокомандующего Александра Сырского. Такое мнение он высказал в комментарии LIGA.net для текста "В стиле Сырского. Что происходит в Курской области и как далеко зашли ВСУ".

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По словам Селезнева, хотя официально украинское командование подчеркнуто молчит о Курской области, успешный прорыв границы и укреплений, на которые РФ потратила миллиарды рублей, совершили Силы обороны Украины.

Экс-спикер Генштаба предполагает, что это — замысел Сырского, ведь "именно он является архитектором наиболее удачной контрнаступательной кампании Украины в 2022 году".

Когда разглашение информации об этой операции не будет представлять угрозу жизни военнослужащих – вот тогда о ней расскажут, добавил Селезнев.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что ВСУ якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области. Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России. Впоследствии спикер Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

8 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Зеленского сообщило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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