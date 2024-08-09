ISW: Украинские силы продвинулись вглубь до 35 км в Курской области России

Силы безопасности и обороны Украины не комментирует события в Курской области РФ

Курская область (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Украинские силы, вероятно, продолжили быстрое продвижение в Курской области России и уже присутствуют в районах примерно в 35 км от государственной границы. Об этом говорится в ежедневном отчете Института изучения войны (ISW).

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По информации аналитиков, ссылающихся на геолокационные кадры и заявления российских пропагандистов, украинские силы продолжали быстрое продвижение в Курской области 8 августа и присутствуют в районах до 35 км от границы, хотя не контролируют всю эту территорию.

ISW пишет, что российские пропагандисты также утверждают, что небольшие украинские бронетанковые группы продвигаются дальше в тыл и обходят российские укрепления, прежде чем начать бой. А потом выходят из боя, не пытаясь закрепить контроль. Наличие этих бронетанковых групп приводит к противоречащим сообщениям о присутствии украинских сил, отметили аналитики.

6 августа Министерство обороны России сообщило, что Вооруженные Силы Украины якобы прорвали границу с Курской областью. В соцсетях распространяются видео и фото, как утверждается, сражений на территории России.

Российские пропагандисты заявляют, что ВСУ якобы контролируют ряд населенных пунктов в Курской области. Причастность Украины к этим событиям ни одно ведомство Сил безопасности и обороны не комментирует.

7 августа советник Белого дома сказал, что США попросят у Киева объяснений по поводу того, что происходит на границе Украины с Курской областью России. Впоследствии представитель Госдепа заявил, что США контактируют с Украиной относительно событий в Курской области России, Киев не предупреждал Вашингтон о каких-либо операциях на территории РФ.

8 августа The Washington Post со ссылкой на неназванного советника Зеленского сообщило, что в настоящее время Украина контролирует газоизмерительную станцию "Суджа" в Курской области РФ.

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