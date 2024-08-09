ISW: Українські сили просунулися вглиб до 35 км у Курській області Росії

Курська область (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Українські сили, ймовірно, продовжили швидке просування в Курській області Росії й вже присутні в районах приблизно за 35 км від державного кордону. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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За інформацією аналітиків, які посилаються на геолокаційні кадри та заяви російських пропагандистів, українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область 8 серпня і присутні в районах до 35 км від кордону, хоча не контролюють усю цю територію.

ISW пише, що російські пропагандисти також стверджують, що невеликі українські бронетанкові групи просуваються далі в тил і оминають російські укріплення, перш ніж розпочати бій. А потім виходять із бою, не намагаючись закріпити контроль. Наявність цих бронетанкових груп призводить до суперечливих повідомлень про присутність українських сил, зазначили аналітики.

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що Збройні Сили України нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

8 серпня The Washington Post з посиланням на неназваного радника Зеленського повідомило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

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