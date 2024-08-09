ISW: Українські сили просунулися вглиб до 35 км у Курській області Росії
Українські сили, ймовірно, продовжили швидке просування в Курській області Росії й вже присутні в районах приблизно за 35 км від державного кордону. Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).
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За інформацією аналітиків, які посилаються на геолокаційні кадри та заяви російських пропагандистів, українські сили продовжували швидке просування далі в Курську область 8 серпня і присутні в районах до 35 км від кордону, хоча не контролюють усю цю територію.
ISW пише, що російські пропагандисти також стверджують, що невеликі українські бронетанкові групи просуваються далі в тил і оминають російські укріплення, перш ніж розпочати бій. А потім виходять із бою, не намагаючись закріпити контроль. Наявність цих бронетанкових груп призводить до суперечливих повідомлень про присутність українських сил, зазначили аналітики.
Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.
- 7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросить у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.
- 8 серпня The Washington Post з посиланням на неназваного радника Зеленського повідомило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.
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