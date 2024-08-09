Ексречник Генштабу про події в Курській області: Схоже на задум Сирського

Коли розголошення інформації про цю операцію не становитиме загрози для життя військовослужбовців – от тоді про неї розкажуть, сказав Селезньов

Олександр Сирський (Фото: Telegram-акаунт Сирського)

Колишній речник Генерального штабу Збройних Сил України Владислав Селезньов вважає, що події в Курській області Росії – у стилі головнокомандувача Олександра Сирського. Таку думку він висловив в коментарі LIGA.net для тексту "У стилі Сирського. Що відбувається у Курській області та як далеко зайшли ЗСУ".

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За словами Селезньова, хоча офіційно українське командування підкреслено мовчить про Курську область, успішний прорив кордону та укріплень, на які РФ витратила мільярди рублів, здійснили Сили оборони України.

Ексречник Генштабу припускає, що це – задум Сирського, адже "саме він є архітектором найбільш вдалої контрнаступальної кампанії України у 2022 році".

Коли розголошення інформації про цю операцію не становитиме загрози для життя військовослужбовців – от тоді про неї розкажуть, додав Селезньов.

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

7 серпня радник Білого дому сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

8 серпня The Washington Post з посиланням на неназваного радника Зеленського повідомило, що наразі Україна контролює газовимірювальну станцію "Суджа" у Курській області РФ.

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