WP: Київ просить Вашингтон дозволити бити ATACMS по Росії на тлі подій у Курській області
Українські посадовці знову звернулися до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського.
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У матеріалі йдеться, що Курська наступальна операція створила новий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. А українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських аеродромів.
У разі схвалення Вашингтоном це б дозволило українським силам утримувати частину територій у Курській області протягом деякого часу, наголосили журналісти.
"Це дасть їм необхідні важелі для переговорів з Росією – ось у чому справа", — заявив у коментарі WP радник Зеленського.
6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.
Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.
- 7 серпня Кірбі сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Водночас він наголосив, що Вашингтон не змінив своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".
- Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, але Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.
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