WP: Київ просить Вашингтон дозволити бити ATACMS по Росії на тлі подій у Курській області

У разі схвалення Вашингтоном це б дало змогу українським силам утримувати частину територій у Курській області, пише видання

ATACMS (Фото: Arizona Army National Guard)

Українські посадовці знову звернулися до Сполучених Штатів з проханням надати дозвіл на використання ракет ATACMS для ударів по об’єктах на території Росії. Про це повідомило видання The Washington Post з посиланням на неназваного радника президента Володимира Зеленського.

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У матеріалі йдеться, що Курська наступальна операція створила новий тиск на російського диктатора Володимира Путіна. А українські офіційні особи звернулися до Вашингтона з проханням дозволити їм використовувати американські ракети великої дальності ATACMS для ураження російських аеродромів.

У разі схвалення Вашингтоном це б дозволило українським силам утримувати частину територій у Курській області протягом деякого часу, наголосили журналісти.

"Це дасть їм необхідні важелі для переговорів з Росією – ось у чому справа", — заявив у коментарі WP радник Зеленського.

6 серпня Міністерство оборони Росії повідомило, що ЗСУ нібито прорвали кордон із Курською областю. У соцмережах поширюються відео та фото, як стверджується, боїв на території Росії.

Російські пропагандисти заявляють, що ЗСУ нібито контролюють низку населених пунктів у Курській області. Причетність України до цих подій жодне відомство Сил безпеки й оборони не коментує.

ДОВІДКА ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS чи високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS із касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км. ATACMS – американські балістичні ракети наземного базування. Вони можуть нести як окремі боєголовки, так і касетні заряди. Запуск здійснюється з установок HIMARS чи високомобільних артилерійських ракетних систем. У жовтні 2023 року стало відомо, що Україна отримала від США найстарішу та базову версію ATACMS із касетною бойовою частиною, яка б'є максимум на 165 км. Інші модифікації з унітарною боєголовкою мають дальність до 300 км, а експериментальний варіант ракети PRISM – до 500 км.

7 серпня Кірбі сказав, що США попросять у Києва пояснень стосовно того, що відбувається на кордоні України з Курською областю Росії. Водночас він наголосив, що Вашингтон не змінив своєї політики щодо дозволу Україні використовувати американську зброю "для боротьби з безпосередніми загрозами через кордон".

Згодом речник Держдепу заявив, що США контактують з Україною щодо подій у Курській області Росії, але Київ не попереджав Вашингтон про будь-які операції на території РФ.

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