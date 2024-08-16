В Минобороны страны считают, что украинцы "лучше всех знают, как защищать свою родину"

Курская область (Фото: EPA/NIKOLETTA STOYANOVA)

Украина может использовать переданные Канадой технические боевые средства на территории России, в частности, речь идет о танках Leopard 2A4. Об этом сообщило издание CBC News со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны страны.

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"У Канады нет никаких географических ограничений по использованию военного оборудования, которое мы передаем Украине", – акцентировала пресс-секретарь Минобороны Канады Андре-Анн Пулен.

В заявлении говорится: страна передала Украине восемь танков Leopard 2A4, несколько десятков бронированных машин боевой поддержки и сотни бронированных патрульных машин, а также несколько гаубиц М-777.

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Андре-Анн Пулен считает, что украинцы "лучше всех знают, как защищать свою родину, и мы стремимся поддерживать их способность". Также она подчеркнула, что канадская помощь всегда отвечает требованиям.

Журналисты издания утверждают, что снятые телеканалом CNN сюжеты на украинской границе показали, как патрульный автомобиль Senator канадского производства пересекает границу с Россией.

Впрочем, неизвестно, было ли канадское вооружение в руках украинских бригад, когда те начали операцию по прорыву в Курскую область, добавили в CBC News.

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Курская область (Карта: Deepstate)

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