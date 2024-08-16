Канада не обмежує використання своєї зброї на території Курської області

У Міноборони країни вважають, що українці "краще всіх знають, як захищати свою батьківщину"

Курська область (Фото: EPA/NIKOLETTA STOYANOVA)

Україна може використовувати передані Канадою технічні бойові засоби на території Росії, зокрема, йдеться про танки Leopard 2A4. Про це повідомило видання CBC News із посиланням на заяву Міністерства національної оборони країни.

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"Канада не має жодних географічних обмежень щодо використання військового обладнання, яке ми передаємо Україні", – акцентувала речниця Міноборони Канади Андре-Анн Пулен.

У заяві йдеться: країна передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойової підтримки і сотні броньованих патрульних машин, а також кілька гаубиць М-777.

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Андре-Анн Пулен вважає, що українці "краще всіх знають, як захищати свою батьківщину, і ми прагнемо підтримувати їхню спроможність". Також вона підкреслила, що канадська допомога завжди відповідає вимогам.

Журналісти видання стверджують, що зняті телеканалом CNN сюжети на українському кордоні, показали, як патрульний автомобіль Senator канадського виробництва перетинає кордон з Росією.

Втім, невідомо, чи було канадське озброєння в руках українських бригад, коли ті розпочали операцію з прориву в Курську область, додали в CBC News.

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Курська область (Мапа: Deepstate)

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