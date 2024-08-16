"Повільна та розсіяна": у НАТО оцінили реакцію Росії на події у Курській області

У НАТО вражені інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані

Курська область (Фото: EPA/RUSSIAN DEFENCE MINISTRY HANDOUT)

У НАТО вважають, що російська реакція на українські наступальні дії у Курській області була "доволі повільна і розсіяна". Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі, цитує Голос Америки.

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"Росія досі збирає докупи реакцію на вторгнення України. Поки що це була тільки доволі повільна і розсіяна реакція", – сказав він.

За словами Каволі, така реакція пов’язана з відсутністю розуміння, хто має відповідати за бойові дії всередині РФ, а також з відсутністю вільних військ, які Росія могла б залучити у Курській області.

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Він акцентував – Росія не має вільних сил для протистояння українській операції.

"Рівень залученості та частки російських наземних сил, які знаходяться в Україні, дуже суттєвий", – вважає Каволі.

Підрозділи, які залишилися в Росії, – це військові строкової служби, зазначив він та акцентував, що влада РФ перекинула в Курський регіон багато повітряних сил, але невідомо, скільки наземних сил буде залучено.

Також відповідаючи на запитання про стан української армії, Каволі відзначив що всупереч проблемам, які поставали перед Силами оборони, він був вражений інноваціями, які Україна продемонструвала у військовому, технічному та тактичному плані.

Курська область (Мапа: Deepstate)

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