Зеленский: Курская операция была бы не нужна, если б было разрешение на дальнобойные удары

Реакция Путина доказывает, что "нет никакой рациональной причины" не позволять Украине наносить дальнобойные удары по РФ, считает президент

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Если бы партнеры сняли все ограничения на применение дальнобойного оружия на территории России, то украинским военным не надо было бы заходить на территорию РФ для защиты приграничья и уничтожение российских сил. Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на совещании руководителей иностранных дипломатических учреждений Украины.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Если бы партнеры сняли все имеющиеся ограничения на применение оружия на территории России, то мы не нуждались бы в физическом заходе, в частности в Курскую область, ради защиты наших украинских граждан в приграничье и уничтожении российского потенциала агрессии. Но пока мы не можем применять все имеющееся у нас оружие и уничтожать российских террористов там, где они есть", – заявил он.

Президент подчеркнул, что базы, аэродромы, логистика и другие военные объекты РФ, существование которых "позволяет Путину уклоняться от поиска мира, являются вполне справедливыми целями для Сил обороны".

Украине нужна достаточная дальнобойность, чтобы защищаться от российских ракет и управляемых авиабомб, а также от перебрасывания войск и давления захватчиков на ключевые направления фронта, отметил Зеленский.

Читайте также: Зеленский: В Курской области Украина контролирует более 1250 кв. км и 92 населенных пункта

Он считает, что только решение партнеров позволить наносить дальнобойные удары по РФ отделяет Украину от остановки продвижения российской армии на фронте.

"Сейчас это ключевое защитное решение, которое должно поддержать наших воинов. И это касается работы прежде всего наших дипломатов, вас и других представителей Украины в Америке, в Великобритании, во Франции, в Германии, а также в тех странах, которые способны сами или влияя на партнеров решить вопрос о дальнобойности", – сообщил президент дипломатам.

Глава государства подчеркнул: реакция диктатора Путина на операцию в Курской области доказывает, что "нет никакой рациональной причины" не позволять Украине наносить такие дальнобойные удары.

По его словам, ситуация в Донецкой области такова, что дальнейшее промедление партнеров с этим решением фактически "становится едва ли не наиболее значимой опорой российского наступательного потенциала".

Читайте также: "Решение необходимо и неизбежно". В Покровской громаде объявили принудительную эвакуацию семей с детьми

Читайте также: Курская область. Пентагон: Операция отвечает политике США, что Украина может делать нашим оружием