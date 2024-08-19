"Необходимое и неизбежное". В Покровске началась принудительная эвакуация семей с детьми
Власти начали принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровской общины Донбасса, сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.
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В общине до сих пор проживает более 53 000 человек, в том числе 4000 детей, однако "за последнее время фронт подошел слишком близко к Покровщине, и на это следует реагировать должным образом", отметил чиновник.
Соответственно, областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям приняла решение об обязательной принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями.
Это решение касается: городов Покровское и Родинское, сел Игнатовка, Даченское, Желтое, Зеленое, Лысовка, Новопавловка, Новоукраинка, Пушкино, Рог, Сухой Яр, Роза и Чунишино.
"Безопасность детей – это ответственность взрослых. Когда наши города оказываются в зоне досягаемости фактически любого вражеского оружия, решение об эвакуации – необходимо и неизбежно", – отметил Филашкин.
Вышеперечисленные населенные пункты в большинстве своем находятся либо в непосредственной близости от Покровска, либо к югу от него. Исключение составляет город Родинское, расположенный севернее районного центра.
- 15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.
- 18 августа министерша реинтеграции сообщила, что на Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидового.
- 19 августа чиновник заявил, что из Покровска ежедневно эвакуируются 500-600 человек. Учитывая темп продвижения российской армии, у жителей города есть неделя-две на эвакуацию.
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