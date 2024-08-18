"Прежде всего касается Покровска, Мирнограда, Селидово". Власти призывают эвакуироваться

"Жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего. Ваше пребывание там мешает работать Силам обороны", – написала Верещук

Эвакуация из Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

На Покровском направлении в Донецкой области ситуация остается тяжелой, жителей населенных пунктов вблизи линии фронта призывают эвакуироваться – прежде всего это касается жителей Покровска, Мирнограда, Селидово. Об этом написала вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Ирина Верещук.

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По ее словам, ситуация на Покровском направлении остается тяжелой – поэтому она просит жителей населенных пунктов в непосредственной близости к линии фронта эвакуироваться, прежде всего жителей Покровска, Мирнограда и Селидово.

Верещук отметила: если люди не вовлечены в оборону населенных пунктов, то они должны уехать в более безопасные области.

"Жизнь и здоровье ваше и ваших детей ценнее всего. Ваше пребывание там мешает работать Силам обороны", – написала чиновница.

Министр акцентировала, что людям в эвакуации помогают правительство, местные власти, волонтеры, международные организации и принимающие общины.

Верещук опубликовала контакты для эвакуации:

→ 0-800-500-121 – общая горячая линия по Донецкой области;

→ 0-800-300-101 – в Покровской общине;

→ 080-033-64-54 – в Селидовской общине;

→ 050-648-15-19 – в Мирноградской общине;

→ 15-48 – номер Министерства реинтеграции.

Карта: Deepstate

Тот же отрезок фронта на карте Deepstate (обведенное красным)

15 августа глава Покровской администрации сообщил, что захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться и опубликовали соответствующие номера.

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