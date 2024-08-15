Покровск. Власти сообщили, что ситуация будет только ухудшаться, и призвали эвакуироваться

Эвакуация в Донецкой области (Иллюстративное фото: Telegram Вадима Филашкина)

Российские захватчики находятся в чуть более 10 километрах от города Покровск Донецкой области. Россияне бьют по гражданской инфраструктуре и жилой застройке – ситуация будет только ухудшаться, поэтому местных жителей призывают эвакуироваться. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Добряк в обращении.

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Власти просят жителей не медлить и эвакуироваться

По его словам, враг "почти подошел вплотную" к общине – захватчики находятся лишь чуть более чем в 10 километрах от окрестности города Покровск.

Чиновник отметил, что во время всех обстрелов по общине и городу оккупанты бьют либо по критической инфраструктуре, либо по частной и жилой застройке, из-за чего погибают люди.

Власти просят местных не медлить и эвакуироваться – особенно это касается семей с детьми и пожилых людей.

Также, если у людей есть семьи и есть куда выехать за пределы Покровска, то следует не медлить и уехать заблаговременно и планово, отметил Добряк.

"Ситуация только ухудшается, лучше не станет. Власть и критическая инфраструктура остаются на месте. Поэтому настаиваю: не медлите, пока можно уехать планово, собрать вещи, эвакуируйтесь", – подчеркнул он.

Куда обратиться за эвакуацией

Всех, кто хочет эвакуироваться, власти города просят обращаться по телефонам:

→ 0800408911 – горячая линия по вопросам эвакуации и гуманитарной помощи;

→ 0800300101 контактный центр Покровской МВА;

→ 0800332614 – волонтеры Благотворительного фонда "Восток SOS": для эвакуации с детьми, тяжелобольными и маломобильными лицами с расселением, а также с домашними любимцами (работает с понедельника по субботу с 08:00 до 18:00);

→ 0932022232 и 0964041034 – волонтеры общественной организации "Проліска": для сопровождения тяжелобольных с медицинским персоналом.

Также глава Донецкой обладминистрации Вадим Филашкин опубликовал два круглосуточных номера колл-центра для заявок на эвакуацию: 0800500121 и 0730500121.

"Ситуация в области сложная и продолжает усложняться. Эвакуация – единственный правильный выбор!", – отметил он.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

4 августа Филашкин сообщил, что в Донецкой области из четырех общин принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями.

6 августа местное телевидение рассказало, как в Мирнограде Покровского района Донецкой области проводится принудительная эвакуация детей, а горожане массово ищут грузовики, чтобы вывезти свое имущество.

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