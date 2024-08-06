Мирноград выезжает: закрываются магазины, горожане ищут грузовики, чтобы вывезти имущество

И. о. начальника Мирноградской ГВА Третяк рассказал, что сейчас изучается вопрос, какие общины смогут принять семьи, эвакуированные из Мирнограда

Мирноград после российского обстрела (Фото: Нацполиция)

В Мирнограде Покровского района Донецкой области производится принудительная эвакуация детей, а горожане массово ищут грузовики, чтобы вывезти свое имущество. Об этом сообщила местная телекомпания Орбита.

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По информации журналистов, в городе массово закрываются торговые точки: в еще работающих магазинах практически пустые витрины, ведь владельцы пытаются распродать товар перед эвакуацией.

Также в сюжете говорится, что горожане ищут грузовики, чтобы вывезти имущество. Очереди у перевозчиков, по их словам, расписаны до конца августа.

Исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк рассказал, что сейчас изучается вопрос, какие общины, в частности в Днепропетровской области, смогут принять семьи с детьми.

По информации местных журналистов, по состоянию на утро 6 августа в городе находились 2257 детей, а четыре дня назад – их было на 152 больше. Но эта цифра условная, ведь некоторые семьи, выезжающие самостоятельно, об этом не сообщают.

Также Третяк отметил, что дал поручение органам самоорганизации населения до понедельника, 12 августа, определить, сколько людей остается в общине.

1 августа Зеленский заявил, что приоритетом для врага является захват Покровска в Донецкой области.

4 августа Филашкин сообщил, что в Донецкой области из четырех общин принудительно эвакуируют 744 ребенка с их семьями.

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