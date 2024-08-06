Мирноград виїжджає: закриваються торгові точки, містяни шукають вантажівки, щоб вивезти майно

В. о. начальника Мирноградської МВА Третяк розповів, що зараз вивчається питання, які громади зможуть прийняти родини, евакуйовані з Мирнограда

Мирноград після російського обстрілу (Фото: Нацполіція)

У Мирнограді Покровського району Донецької області проводиться примусова евакуація дітей, а містяни масово шукають вантажівки, щоб вивезти своє майно. Про це повідомила місцева телекомпанія Орбіта.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За інформацією журналістів, у місті масово закриваються торгові точки: у магазинах, які ще працюють, практично порожні вітрини, адже власники намагаються розпродати товар перед евакуацією.

Також у сюжеті йдеться, що містяни шукають вантажівки, щоб вивезти майно. Черги у перевізників, за їхніми словами, розписані до кінця серпня.

Виконувач обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк розповів, що зараз вивчається питання, які громади, зокрема в Дніпропетровській області, зможуть прийняти родини з дітьми.

За інформацією місцевих журналістів, станом на ранок 6 серпня у місті перебувало 2257 дітей, а чотири дні тому – їх було на 152 більше. Але ця цифра умовна, адже деякі родини, які виїжджають самостійно, про це не повідомляють.

Також Третяк зазначив, що дав доручення органам самоорганізації населення до понеділка, 12 серпня, визначити, скільки людей залишається в громаді.

1 серпня Зеленський заявив, що пріоритетом для ворога наразі є захоплення Покровська у Донецькій області.

4 серпня Філашкін повідомив, що у Донецькій області з чотирьох громад примусово евакуюють 744 дитини з їхніми родинами.

Читайте також: Росія вдарила по шахті у Донецькій області: під час атаки там перебували 86 людей