Росія вдарила по шахті у Донецькій області: під час атаки там перебували 86 людей

Наразі пожежу, яка виникла на місці влучання, ліквідували

Шахта. Ілюстративне зображення (Фото: EPA/YONHAP)

Росія обстріляла шахту в Донецькій області, поки там перебували 86 працівників. Унаслідок цього зайнялася пожежа. Про це повідомило Міністерство енергетики.

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За даними Міненерго, після обстрілу з шахти вивели на поверхню 84 людини. Наразі ще двоє залишаються під землею.

Міністерство запевнило, що наразі пожежу ліквідовано.

18 липня російські війська атакували Донеччину з різнокаліберної зброї, вбивши п’ятьох людей та поранивши ще трьох.

23 липня у Марганці Дніпропетровської області російські загарбники вдарили безпілотником по будинку сімейного типу – троє дітей отримали поранення.

Увечері 23 липня росіяни завдали ракетного удару по місту Лиман, унаслідок чого загинули двоє людей.

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