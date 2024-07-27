Росія вдарила по шахті у Донецькій області: під час атаки там перебували 86 людей
Росія обстріляла шахту в Донецькій області, поки там перебували 86 працівників. Унаслідок цього зайнялася пожежа. Про це повідомило Міністерство енергетики.
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За даними Міненерго, після обстрілу з шахти вивели на поверхню 84 людини. Наразі ще двоє залишаються під землею.
Міністерство запевнило, що наразі пожежу ліквідовано.
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