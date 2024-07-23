Росіяни вдарили дроном по будинку сімейного типу в Марганці – поранено трьох дітей: фото

Фото: МВС

У Марганці Дніпропетровської області російські загарбники вдарили безпілотником по будинку сімейного типу – троє дітей отримали поранення. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

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За його даними, росіяни скерували дрон на будинок сімейного типу в Марганці, де мешкали 12 дітей, – осколкові поранення отримали двоє 14-річних хлопців та один 13-річний, інші діти не постраждали.

Поліціянти надали пораненим першу допомогу до приїзду швидкої, зазначає МВС.

Станом на 13:54 на місці атаки продовжували працювати всі необхідні служби.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

Марганець – місто на півдні Дніпропетровщини. Воно розташоване поряд із Нікополем — і обидва населених пункти постійно зазнають ударів росіян з тимчасово окупованої частини Запорізької області на іншому березі Дніпра.

Мапа: Deepstate

Сумська ОВА повідомила, що вночі РФ здійснила авіаудар по критичній інфраструктурі у Шосткинській громаді — на місці працювали фахівці. Командувач Повітряних сил написав, що захисники збили сім з восьми "шахедів", а авіаракета Х-69 не досягла цілі.

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