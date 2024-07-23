Россияне ударили дроном по дому семейного типа в Марганце – ранены трое детей: фото

Фото: МВД

В Марганце Днепропетровской области российские захватчики ударили беспилотником по дому семейного типа – трое детей получили ранения. Об этом сообщило Министерство внутренних дел.

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По его данным, россияне направили дрон на дом семейного типа в Марганце, где проживали 12 детей, – осколочные ранения получили двое 14-летних парней и один 13-летний, другие дети не пострадали.

Полицейские оказали раненым первую помощь до приезда скорой, отмечает МВД.

По состоянию на 13.54 на месте атаки продолжали работать все необходимые службы.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

Марганец – город на юге Днепропетровской области. Он находится рядом с Никополем — и по обоим населенным пунктам постоянно бьют россияне с временно оккупированной части Запорожской области на другом берегу Днепра.

Карта: Deepstate

Сумская ОВА сообщила, что ночью РФ нанесла авиаудар по критической инфраструктуре в Шосткинской общине — на месте работали специалисты. Командующий Воздушными силами написал, что защитники сбили семь из восьми "шахедов", а авиаракета Х-69 не достигла цели.

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