В Сумской области защитники сбили семь "шахедов", а ракета Х-69 не достигла цели – ВС

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

В ночь на 23 июля россияне атаковали Сумскую область восемью дронами Shahed и одной ракетой Х-69: защитники сбили семь беспилотников, а из-за их противодействия ракета не достигла цели. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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По его данным, захватчики атаковали Сумскую область управляемой авиаракетой Х-69 и "шахедами" из Курской области РФ.

Отражали нападение мобильные огневые группы Сил обороны и подразделения радиоэлектронной борьбы Воздушных сил – сбиты семь дронов, а в результате противодействия ракета Х-69 не достигла своей цели, написал Олещук.

Сумская обладминистрация сообщила, что ночью РФ нанесла авиационный удар по объектам критической инфраструктуры в Шосткинской общине — на месте работают специалисты, они ликвидируют последствия атаки и проводят аварийно-восстановительные работы.

По предварительным данным, жертв нет.

Фото: Telegram Николай Олещук

Российские захватчики днем 22 июля нанесли ракетный удар по гражданским объектам в Одесской области: есть повреждения, без жертв.

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