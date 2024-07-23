На Сумщині захисники збили сім "шахедів", а ракета Х-69 росіян не досягла цілі – командувач ПС
У ніч на 23 липня росіяни атакували Сумську область вісьмома дронами Shahed та однією ракетою Х-69: захисники збили сім безпілотників, а через їх протидію ракета не досягла цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.
Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях
За його даними, загарбники атакували Сумщину керованою авіаракетою Х-69 та "шахедами" з Курської області РФ.
Відбивали напад мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил – збито сім дронів, а унаслідок протидії ракета Х-69 не досягла своєї цілі, написав Олещук.
Сумська обладміністрація повідомила, що вночі РФ здійснила авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинській громаді — на місці працюють фахівці, вони ліквідують наслідки атаки та проводять аварійно-відновлювальні роботи.
За попередніми даними, жертв немає.
- Російські загарбники вдень 22 липня здійснили ракетний удар по цивільних об'єктах в Одеській області: є пошкодження, без жертв.
Читайте також: Вночі Росія била ракетами та 39 "шахедами": ППО збила 35 із них