На Сумщині захисники збили сім "шахедів", а ракета Х-69 росіян не досягла цілі – командувач ПС

Shahed (Фото: A. Gusev / Pacific Press)

У ніч на 23 липня росіяни атакували Сумську область вісьмома дронами Shahed та однією ракетою Х-69: захисники збили сім безпілотників, а через їх протидію ракета не досягла цілі. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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За його даними, загарбники атакували Сумщину керованою авіаракетою Х-69 та "шахедами" з Курської області РФ.

Відбивали напад мобільні вогневі групи Сил оборони та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил – збито сім дронів, а унаслідок протидії ракета Х-69 не досягла своєї цілі, написав Олещук.

Сумська обладміністрація повідомила, що вночі РФ здійснила авіаційний удар по об'єктах критичної інфраструктури у Шосткинській громаді — на місці працюють фахівці, вони ліквідують наслідки атаки та проводять аварійно-відновлювальні роботи.

За попередніми даними, жертв немає.

Фото: Telegram Микола Олещук

Російські загарбники вдень 22 липня здійснили ракетний удар по цивільних об'єктах в Одеській області: є пошкодження, без жертв.

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