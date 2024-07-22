Вдень росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Одеській області - фото

Фото: Telegram Олега Кіпера

Російські загарбники вдень 22 липня здійснили ракетний удар по цивільних об'єктах в Одеській області. Про це повідомив очільник обладміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, під прицілом окупантів знову опинилися цивільні об'єкти - частково зруйновано фасад адмінбудівлі приватного підприємства та склади, а також пошкоджень дістали цивільні машини.

Постраждалих серед людей немає.

Фото: Telegram Олега Кіпера

Фото: Telegram Олега Кіпера

Фото: Telegram Сили оборони Півдня

Фото: Telegram Сили оборони Півдня

Фото: Telegram Сили оборони Півдня

18 липня Силам оборони вдалося збити ракету "Іскандер-М", якою Росія атакувала Одеську область.

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