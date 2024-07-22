Днем россияне ударили по гражданской инфраструктуре в Одесской области - фото
Фото: Telegram Олега Кипера

Российские захватчики днем 22 июля нанесли ракетный удар по гражданским объектам в Одесской области. Об этом сообщил глава обладминистрации Олег Кипер.

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По его данным, под прицелом оккупантов снова оказались гражданские объекты - частично разрушен фасад админздания частного предприятия и склады, а также повреждения получили гражданские машины.

Пострадавших среди людей нет.

Фото: Telegram Олега Кипера
Фото: Telegram Олега Кипера
Фото: Telegram Олега Кипера
Фото: Telegram Олега Кипера
Фото: Telegram Силы обороны Юга
Фото: Telegram Силы обороны Юга
Фото: Telegram Силы обороны Юга
Фото: Telegram Силы обороны Юга
Фото: Telegram Силы обороны Юга
Фото: Telegram Силы обороны Юга

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