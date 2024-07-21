В Украину прибыл Patriot от Германии – Зеленский

Получение системы – это "еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее – больше силы для Украины", отметил президент

Patriot (Фото: АрмияInform)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла система противовоздушной обороны Patriot от Германии. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении.

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Президент заслушал доклад командующего Воздушными силами Николая Олещука: о работе мобильных огневых групп по сбитию дронов Shahed и противодействию российским ракетам.

"Сейчас уже мы можем сказать: есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Петриот" прибыл в Украину, я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать больше", – заявил Зеленский.

Глава государства признал: впереди еще много работы, и получение Patriot – это "еще далеко не гарантированная защита, но, тем не менее, – больше силы для Украины".

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11 июня канцлер Германии Шольц сообщил , что передаст Силам обороны "в ближайшие недели и месяцы" третий Patriot.

Шольц сообщил 5 июля посол Германии заявил, что Украина получила третий Patriot из Германии.

10 июля президент США сообщил, что государство предоставит Украине дополнительный Patriot, а европейские союзники усилят украинскую противовоздушную оборону еще четырьмя системами.

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