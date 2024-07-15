Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо – Зеленский
Для того чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в общей сложности нужно 25 систем ПВО Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами.
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Глава государства акцентировал, что с точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению военных, нужно 25 Patriot.
Зеленский подчеркнул, что не может сказать, сколько еще нужно Patriot, так как"будет понятно, сколько у нас уже есть".
Он подчеркнул, что с помощью 25 систем – украинское небо будет полностью закрыто.
- 9 июля 2024 года посол США при НАТО Джулианна Смит заявила, что у Альянса "очень положительные" новости относительно систем Patriot для Украины.
- 10 июля союзники на саммите НАТО обязались выделить большой пакет военной помощи Украине на $1 млрд. В него, в частности, войдут системы противовоздушной обороны и "сотни дополнительных перехватчиков" в течение следующего года.
- 11 июля американский лидер Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины – туда вошла батарея Patriot.