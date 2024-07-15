Украине нужно 25 систем Patriot, чтобы полностью закрыть небо – Зеленский

Президент подчеркнул, что не может сказать, сколько еще нужно Patriot, так как "будет понятно, сколько у нас уже есть"

Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Для того чтобы полноценно закрыть украинское небо, по мнению военных, в общей сложности нужно 25 систем ПВО Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с журналистами.

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Глава государства акцентировал, что с точки зрения структуры нашей противовоздушной обороны, чтобы полностью закрыть Украину, по мнению военных, нужно 25 Patriot.

Зеленский подчеркнул, что не может сказать, сколько еще нужно Patriot, так как"будет понятно, сколько у нас уже есть".

Он подчеркнул, что с помощью 25 систем – украинское небо будет полностью закрыто.