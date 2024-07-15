Україні потрібно 25 систем Patriot, щоб повністю закрити небо – Зеленський

Президент наголосив, що не може сказати, скільки ще потрібно Patriot, оскільки "буде зрозуміло, скільки в нас уже є"

Володимир Зеленський (Фото: EPA)

Для того, щоб повноцінно закрити українське небо, на думку військових, загалом потрібно 25 систем ППО Patriot. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції із журналістами.

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Глава держави акцентував, що з погляду структури нашої протиповітряної оборони, аби повністю закрити Україну, на думку військових, потрібно 25 Patriot.

Зеленський наголосив, що не може сказати, скільки ще потрібно Patriot, оскільки "буде зрозуміло, скільки в нас уже є".

Він підкреслив, що з допомогою 25 систем – українське небо буде повністю закрите.