Байден оголосив новий пакет допомоги Україні – там батарея Patriot

Президент США вже підписав документ на близько $225 млн

Джо Байден (Фото: Ting Shen / EPA)

Американський лідер Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

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"Два дні тому я оголосив про історичну передачу Україні засобів протиповітряної оборони. Сьогодні я з гордістю оголошую про новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки", – заявив Байден.

Він зауважив: це буде восьмий пакет допомоги, санкціонований ним після виділення $60,2 млрд для допомоги Україні.

Президент США зазначив, що підписав новий пакет допомоги ще учора.

10 липня Байден повідомив, що США нададуть Україні додатковий зенітно-ракетний комплекс Patriot, а європейські союзники посилять українську протиповітряну оборону ще чотирма системами.

Три Patriot буде від США, Німеччини та Румунії, ще один буде від Нідерландів та інших союзників. Натомість Італія передасть аналог такої системи — SAMP-T.

ДОПОВНЕНО. Міністерство оборони США надало деталі щодо пакета допомоги – орієнтовна вартість $225 млн, його нададуть за за механізмом Presidential Drawdown Authority (PDA).

Згідно з PDA, допомогу виділяють з фонду адміністрації президента та наявних запасів Пентагону – це дозволяє швидко передавати оборонні товари та послуги із запасів держави для підтримки союзників.

У пакет увійшли:

→ одна батарея Patriot;

→ ракети для NASAMS;

→ переносні зенітно-ракетні комплекси Stinger;

→ боєприпаси для HIMARS;

→ артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

→ обладнання та ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

→ протитанкові системи Javelin і AT-4;

→ боєприпаси до стрілецької зброї;

→ боєприпаси для підривних робіт;

→ запасні частини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

3 липня США оголосили новий пакет військової допомоги Україні.

З власних запасів надано озброєння на $150 млн, зокрема, боєприпаси для HIMARS та артилерії

Також Пентагон закупить ракети для ППО Patriot і NASAMS на суму $2,2 млрд.

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