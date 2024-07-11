"Віримо у демократію". Умєров чітко не відповів Fox News, чи впевнена Україна у Байдені
Міністр оборони Рустем Умєров не дав чіткої відповіді, чи має Україна впевненість у лідерстві чинного президента США Джо Бадена. В короткому інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News він дав зрозуміти, що Київ цінує підтримку американських союзників незалежно від того, хто є лідером країни.
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Ведучій запитав в українського міністра, чи має Україна впевненість у лідерстві Байдена.
"Це ваше рішення. Ми цінуємо підтримку, яку надають нам американці. Як міністр оборони я зосереджений на захисті свого народу, але ми завжди цінуємо підтримку американського народу", – відповів Умєров.
Він наголосив, що американське лідерство – у демократії, і "це те, що ми вітаємо".
Відповідаючи на уточнювальне запитання, як Україна поставиться до перемоги Байдена чи його опонента Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, Умєров повторив, що справа у вірі в лідерство США та демократію.
За його словами, це те, що допоможе Україні перемогти Росію на полі бою.
- Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).
- 4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.
- 9 липня 2024 року речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що у союзників немає занепокоєння щодо Байдена напередодні саміту НАТО.
- Відкриваючи саміт НАТО Байден оголосив, що США та союзники передадуть Україні п'ять нових систем протиповітряної оборони – чотири ЗРК Patriot та одну SAMP-T.
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