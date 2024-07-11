"Віримо у демократію". Умєров чітко не відповів Fox News, чи впевнена Україна у Байдені

Глава Міноборони наголосив, що Україна вірить у лідерство США та демократію

Рустем Умєров (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Міністр оборони Рустем Умєров не дав чіткої відповіді, чи має Україна впевненість у лідерстві чинного президента США Джо Бадена. В короткому інтерв'ю республіканському телеканалу Fox News він дав зрозуміти, що Київ цінує підтримку американських союзників незалежно від того, хто є лідером країни.

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Ведучій запитав в українського міністра, чи має Україна впевненість у лідерстві Байдена.

"Це ваше рішення. Ми цінуємо підтримку, яку надають нам американці. Як міністр оборони я зосереджений на захисті свого народу, але ми завжди цінуємо підтримку американського народу", – відповів Умєров.

Він наголосив, що американське лідерство – у демократії, і "це те, що ми вітаємо".

Відповідаючи на уточнювальне запитання, як Україна поставиться до перемоги Байдена чи його опонента Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, Умєров повторив, що справа у вірі в лідерство США та демократію.

За його словами, це те, що допоможе Україні перемогти Росію на полі бою.

Виступ Байдена на дебатах проти Трампа виявився настільки слабким, що більшість американців визнали переможцем Трампа, який майже не відповідав по суті запитань, а коли відповідав, дуже часто говорив неправду (фактчекінгова служба нарахувала 32 такі випадки).

4 липня Reuters повідомило: Байден пообіцяв залишитися у президентських перегонах представникам штабу, законодавцям і губернаторам від Демократичної партії.

9 липня 2024 року речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі запевнив, що у союзників немає занепокоєння щодо Байдена напередодні саміту НАТО.

Відкриваючи саміт НАТО Байден оголосив, що США та союзники передадуть Україні п'ять нових систем протиповітряної оборони – чотири ЗРК Patriot та одну SAMP-T.

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