"Верим в демократию". Умеров четко не ответил Fox News, уверена ли Украина в Байдене
Министр обороны Рустем Умеров не дал четкого ответа, есть ли у Украины уверенность в лидерстве действующего президента США Джо Бадена. В коротком интервью республиканскому телеканалу Fox News он дал понять, что Киев ценит поддержку американских союзников вне зависимости от того, кто является лидером страны.
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Ведущий спросил украинского министра, имеет ли Украина уверенность в лидерстве Байдена.
"Это ваше решение. Мы ценим поддержку, которую оказывают нам американцы. Как министр обороны я сосредоточен на защите своего народа, но мы всегда ценим поддержку американского народа", – ответил Умеров.
Он подчеркнул, что американское лидерство – в демократии, и "это то, что мы приветствуем".
Отвечая на уточняющий вопрос, как Украина отнесется к победе Байдена или его оппонента Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах, Умеров повторил, что дело в вере в лидерство США и демократию.
По его словам, это поможет Украине победить Россию на поле боя.
- Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).
- 4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.
- 9 июля 2024 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у союзников нет обеспокоенности Байдена накануне саммита НАТО.
- Открывая саммит НАТО, Байден объявил, что США и союзники передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны – четыре ЗРК Patriot и одну SAMP-T.
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