Глава Минобороны подчеркнул, что Украина верит в лидерство США и демократию

Рустем Умеров (Фото: ЕРА/SERGEY DOLZHENKO)

Министр обороны Рустем Умеров не дал четкого ответа, есть ли у Украины уверенность в лидерстве действующего президента США Джо Бадена. В коротком интервью республиканскому телеканалу Fox News он дал понять, что Киев ценит поддержку американских союзников вне зависимости от того, кто является лидером страны.

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Ведущий спросил украинского министра, имеет ли Украина уверенность в лидерстве Байдена.

"Это ваше решение. Мы ценим поддержку, которую оказывают нам американцы. Как министр обороны я сосредоточен на защите своего народа, но мы всегда ценим поддержку американского народа", – ответил Умеров.

Он подчеркнул, что американское лидерство – в демократии, и "это то, что мы приветствуем".

Отвечая на уточняющий вопрос, как Украина отнесется к победе Байдена или его оппонента Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах, Умеров повторил, что дело в вере в лидерство США и демократию.

По его словам, это поможет Украине победить Россию на поле боя.

Выступление Байдена на дебатах против Трампа оказалось настолько слабым, что большинство американцев сочли победителем Трампа, который почти не отвечал по существу вопросов, а когда отвечал, очень часто говорил неправду (фактчекинговая служба насчитала 32 таких случая).

4 июля Reuters сообщило: Байден пообещал остаться в президентской гонке представителям штаба, законодателям и губернаторам от Демократической партии.

9 июля 2024 года представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заверил, что у союзников нет обеспокоенности Байдена накануне саммита НАТО.

Открывая саммит НАТО, Байден объявил, что США и союзники передадут Украине пять новых систем противовоздушной обороны – четыре ЗРК Patriot и одну SAMP-T.

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