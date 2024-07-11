Байден объявил новый пакет помощи Украине

Джо Байден (Фото: Ting Shen/EPA)

Американский Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским в Вашингтоне.

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"Два дня назад я объявил об исторической передаче Украине средств противовоздушной обороны. Сегодня я с гордостью объявляю новый пакет помощи Украине в сфере безопасности", - заявил Байден.

Он отметил, что это будет восьмой пакет помощи, санкционированный им после выделения $60,2 млрд для помощи Украине.

Президент США отметил, что подписал новый пакет помощи еще вчера.

10 июля Байден сообщил, что США предоставят Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot, а европейские союзники усилят украинскую противовоздушную оборону еще четырьмя системами.

Три Patriot будут от США, Германии и Румынии, еще один будет от Нидерландов и других союзников. Италия же передаст аналог такой системы — SAMP-T.

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