Ночью Россия била ракетами и 39 "шахедами": ПВО сбила 35 из них
В ночь на 21 июля Россия атаковала пятью ракетами и 39 ударными дронами: Силам обороны удалось сбить 35 "шахедов". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.
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По данным Воздушных сил, Россия била тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.
Благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, отметили военные.
В то же время противовоздушной обороне удалось сбить 35 "шахедов".
Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.
В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.
- В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.
- В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа.
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