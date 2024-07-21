Ночью Россия била ракетами и 39 "шахедами": ПВО сбила 35 из них

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 21 июля Россия атаковала пятью ракетами и 39 ударными дронами: Силам обороны удалось сбить 35 "шахедов". Об этом сообщили в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины.

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По данным Воздушных сил, Россия била тремя баллистическими ракетами "Искандер-М", двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69.

Благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей, отметили военные.

В то же время противовоздушной обороне удалось сбить 35 "шахедов".

Противовоздушная оборона работала в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона.

В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа.

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