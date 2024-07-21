Пятая попытка за две недели. Россия пыталась ударить по Киеву дронами: что говорит власть

Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших, оперативные сводки обновляются и уточняются

Работа ПВО по "шахедам". Иллюстративное изображение (Фото: Telegram Воздушных сил ВСУ)

В ночь на 21 июля Россия в очередной раз попыталась ударить по столице дронами: все они были уничтожены на подступах к Киеву. Об этом сообщил начальник КМВА Сергей Попко.

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По его словам, за последние две недели – это уже как минимум пятая подряд реальная попытка России атаковать Киев дронами.

Сейчас в Киеве без разрушений и пострадавших, оперативные сводки обновляются и уточняются, отметили в КГВА.

Власти столицы заявили, что Россия испытывает новые тактики, ищет маршруты подлетов к Киеву и пытается разоблачать расположение ПВО.

В результате ночной российской атаки "шахедами" на Киев в ночь на 20 июля, в Соломенском районе зафиксировано падение фрагментов вражеского дрона. В ту ночь Силы обороны уничтожили 13 из 16 беспилотников, один из которых был неустановленного типа.

12 июля представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Украина якобы готовит "уничтожение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища", чтобы "обвинить в этом Россию".

Украинский МИД назвал эти обвинения абсурдными: "Российский режим сам отлично справляется с собственными военными преступлениями".

Силы обороны считают угрозу удара по плотине Киевской ГЭС реальной – чтобы спровоцировать панику, говорит собеседник LIGA.net на условиях анонимности. Официально эта тема не комментируется.

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