П'ята спроба за два тижні. Росія намагалася вдарити по Києву дронами: що каже влада

Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих, оперативні зведення оновлюються та уточнюються

Робота ППО по "шахедах". Ілюстративне зображення (Фото: Telegram Повітряних сил ЗСУ)

У ніч проти 21 липня Росія вкотре спробувала вдарити по столиці дронами: всі вони були знищені на підступах до Києва. Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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За його словами, за останні два тижні - це вже щонайменше пʼята поспіль реальна спроба Росії атакувати Київ дронами.

Наразі у Києві без руйнувань та потерпілих, оперативні зведення оновлюються та уточнюються, зазначили в КМВА.

Влада столиці заявили, що Росія випробовує нові тактики, шукає маршрути підльотів до Києва та намагається викривати розташування ППО.

Внаслідок нічної російської атаки "шахедами" на Київ у ніч проти 20 липня, у Соломʼянському районі зафіксовано падіння фрагментів ворожого дрона. У ту ніч Сили оборони знищили 13 з 16 безпілотників, один із яких був невстановленого типу.

12 липня представниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує "знищення дамб Київської ГЕС і Канівського водосховища", щоб "звинуватити у цьому Росію".

Українське МЗС назвало ці звинувачення абсурдними: "Російський режим сам чудово справляється із власними воєнними злочинами".

Сили оборони вважають загрозу удару по греблі Київської ГЕС реальною – щоб спровокувати паніку, каже співрозмовник LIGA.net на умовах анонімності. Офіційно цю тему не коментують.

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